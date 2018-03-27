Більшість українців-заробітчан їздять в Польщу на 1-3 місяці – опитування

77% українців виконують у Польщі фізичну роботу, 16% - роботу в сфері послуг, лише 3% виконують інтелектуальну роботу.

Більшість українських мігрантів (60%) їздять на заробітки до Польщі на короткий термін – 1-3 місяці, повідомив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович на прес-конференції в УНІАН, презентуючи результати соціологічного дослідження, проведеного в Україні на замовлення польської компанії Personnel Service серед 400 українців, які впродовж останніх 5 років працювали в Польщі.

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"60% українських заробітчан перебувають на заробітках у Польщі близько 1-3 місяців. Тобто це підтвердження того, що наші співвітчизники їздять на заробітки короткостроково", - сказав він.

Антипович також зазначив, що майже 60% опитаних за 5 років їздили на заробітки до Польщі близько 3 разів, чверть опитаних були на заробітках не більше одного разу, 16% їздили працювати в Польщу понад 5 разів і лише 7% працюють там на постійній основі.

За словами експерта, 77% українців виконують у Польщі фізичну роботу, 16% - роботу в сфері послуг, лише 3% виконують інтелектуальну роботу і 1% обіймають керівні посади.

"Більшість українців обирають 2 сфери для роботи в Польщі – це сільське господарство (34%) і будівництво та ремонт (32%). 8% становить робота по дому, 7% - ресторанний бізнес, 5% - догляд за літніми людьми", - зазначив Антипович.

За його словами, близько 62% серед опитаних українських трудових мігрантів планують працювати в Польщі і лише 11% з них розраховують залишитися там назавжди.

Експерт додав, що, згідно з дослідженням, 53% українців обирають Польщу як країну для працевлаштування внаслідок географічної близькості. На другому місці – бажання більше заробити (44%), а на третьому - низький мовний бар'єр (34%).

Як повідомляв УНІАН, Національний банк підвищив оцінку обсягу приватних грошових переказів в Україну в 2017 році на 2 мільярди доларів - до 9,3 мільярда доларів, або 8,4% ВВП, у зв'язку з удосконаленням методики розрахунку.

Згідно з оновленими даними, зростання обсягу приватних грошових переказів в Україну в 2017 році порівняно з 2016 роком становить 1,8 мільярда доларів, або 24%.

За словами віце-міністра закордонних справ Республіки Польща Бартоша Цихоцки, українські працівники в 2017 році перерахували з Польщі в Україну 12 мільярдів злотих, що дорівнює 3-4% українського ВВП.

За даними Інституту економіки та прогнозування НАН України, Україна, починаючи з 2015 року, щорічно недоотримує близько 40 мільярдів гривень у зв'язку з міграцією українців за кордон.

За даними Bloomberg, більше 1 мільйона українців з 2015 по 2017 рік мігрували на заробітки за кордон, зокрема в Польщу (507 тисяч осіб), Росію (343 тисячі), Італію (147 тисяч), Чехії (122 тисячі), США (23 тисячі) і Білорусь (22 тисячі).

Національний банк України прогнозує зростання трудової міграції українців за кордон у найближчі роки в зв'язку з введенням безвиза, зміною трудового законодавства Польщі та збільшенням кількості студентів, які отримують освіту за кордоном.