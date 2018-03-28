Офіс з просування експорту створять у формі держустанови - Кабмін

У Мінекономрозвитку зазначили, що держава вкладатиме кошти у надання сервісів для українських експортерів.

Кабінет міністрів України розпорядився створити Офіс по просуванню експорту, до цього функціонує як організації на базі проектної команди Міністерства економічного розвитку і торгівлі, у формі державної установи.

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Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на брифінгу в Києві.

"Уряд підтримав ініціативу Мінекономрозвитку і особисто Степана Івановича (Кубіва, голови Мінекономрозвитку - УНІАН) про те, що у нас буде створено державну установу - Офіс просування експорту", - казала вона.

За словами Микольської, держава вкладатиме кошти у надання сервісів для українських експортерів.

"Нарешті держава, крім того, щоб займатися створенням політики, буде вкладати кошти платників податків у сервісні функції, то, щоб надавати послуги українським експортерам. Щоб їх навчати, допомагати виходити на зовнішні ринки, шукати партнерів за кордоном, шукати для них нові можливості, шляхом консалтингу дивитися на інші ринки", - підкреслила торгпред.

Як повідомляв УНІАН, Офіс з просування експорту було створено на базі проектної команди Міністерства економічного розвитку і торгівлі і почав свою роботу в липні 2016 року. Офіс займається проведенням бізнес-форумів, створенням позитивних меседжів про Україну за кордоном, розробляє іміджеві, промоутерські, інформаційні та аналітичні матеріали, пов'язані з зовнішньою торгівлею.

21 березня Кабмін розпорядився створити Офіс залучення інвестицій, функціонував до цього як дорадчий орган при уряді, як державної установи.