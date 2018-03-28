Кабмін звільнив заступника міністра соцполітики Привалова
16:15, 28 березня 2018Різне
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За інформацією деяких ЗМІ, восени минулого року Генпрокуратура провела обшук у Привалова.
Ілюстрація REUTERS
Уряд на засіданні в середу звільнив заступника міністра соціальної політики Олександра Привалова.
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Про це УНІАН повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, відповідаючи на питання про вірогідність інформації про звільнення міністра.
Як повідомляв УНІАН, Привалов був призначений на цю посаду в березні 2017 року.
За інформацією ЗМІ, у вересні Генпрокуратура провела у чиновника обшуки у справі про імпорт товарів без сплати податків і обов'язкових платежів, а також за фактом розкрадання в особливо великих розмірах бюджетних коштів, виділених на оздоровлення школярів. Тоді повідомлялося, що мова, зокрема, йде про визнання вантажів гуманітарною допомогою, щоб піти від сплати податків.
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