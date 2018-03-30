Експерт: АМКУ свідомо затягує процес видачі лотерейних ліцензій

Антимонопольний комітет свідомо та цілеспрямовано затягує процесу ліцензування операторів лотерей, намагаючись захистити інтереси сторін, зацікавлених у неврегульованості лотерейного ринку.

Таку думу у своїй статті для «РБК-Україна» висловив кандидат юридичних наук, експерт лотерейного ринку Ігор Галицький.

Як зазначається в статті, у травні 2017 року Мінфін підготував та оприлюднив проект постанови уряду про затвердження ліцензійних умов для лотерейних операторів і направив їх зацікавленим органам для зауважень та пропозицій. Всі центральні органи, які отримали проект Ліцензійних умов, серед них Державна фіскальна служба, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції та інші, добросовісно прийняли участь в опрацюванні зауважень та повернули його із своїми візами та обґрунтованими пропозиціями. Всупереч регламенту Кабміну, АМКУ не надав зауваження до проекту Ліцензійних умов і не завізував його, хоча і був зобов’язаний це зробити. Натомість Антимонопольний комітет розпочав довготривале дослідження лотерейного ринку.

«На підставі свого дослідження ринку 22 лютого 2018 року Антимонопольний комітет прийняв звіт, яким фактично висловив такі зауваження, що їх і неможливо, і недоцільно враховувати. Оскільки деякі просто не відповідають законодавству або дублюють вже існуючі, чинні положення», - зазначив експерт.

За словами Галицького, зауваження АМКУ, викладені у звіті, варто розподілити на три групи: а) зауваження вже відображені в проекті Ліцензійних умов, до яких вони нібито висловлені, б) зауваження, які є копіюванням або спотворенням норм чинного Закону "Про державні лотереї в Україні" та інших законів і в) зауваження, які містять законодавчі пропозиції, та потребують внесення змін до цілого ряду законів України.

«Частину рекомендацій АМКУ взагалі неможливо виконати уряду хоча б тому, що вони стосуються норм закону, і не можуть бути реалізовані жодним іншим чином, ніж за допомогою прийняття змін до законодавства Верховною Радою. Втім, не дивлячись на безліч ідей, де і що можна вдосконалити на лотерейному ринку, Антимонопольний комітет так і не надав офіційної відповіді із зауваженнями до проекту постанови Кабміну у порядку, визначеному регламентом Кабінету міністрів, проігнорувавши вже повторне звернення Мінфіну з цього приводу», - підкреслив він.

Таким чином, на думку експерта, замість сприяння врегулюванню лотерейного ринку та надання конструктивних зауважень, своїми діями АМКУ фактично заблокував затвердження проекту Ліцензійних умов та довгоочікуваного отримання ліцензій лотерейними операторами. Такі дії впливають на фактичне виконання держбюджету на 2018 рік, яким передбачені надходження від плати за ліцензію в розмірі до 352 мільйонів гривень.