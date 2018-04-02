Китай увів підвищені мита на 128 товарів із США

Підвищені мита на американські товари в Китаї набудуть чинності 2 квітня.

Китай ввів підвищені мита на 128 найменувань товарів, що імпортуються з Сполучених Штатів.

Відповідне рішення Митної комісії з тарифами китайського Державного ради розміщено на сайті Міністерства фінансів Китаю, передає РБК.

Таким чином, Пекін відреагував на введення Вашингтоном мит на імпорт сталі і алюмінію.

Подібне рішення в Пекіні пояснили необхідністю захистити інтереси держави, а також збалансувати втрати, викликані заходами США. Китай, як наголошується в заяві міністерства, вважав їх порушенням правил СОТ і серйозним обмеженням інтересів країни.

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Тепер, згідно з рішенням місцевої влади, імпортовані із Штатів фрукти і вироблені з них продукти будуть обкладатися митом 15%. Тариф на свинину і продукцію з неї складе 25%.

Подібний захід, як уточнюється в повідомленні китайського Мінфіну, набере чинності з 2 квітня.

В іншому ж політика Пекіна щодо зниження мит щодо товарів з інших країн, як зазначається в повідомленні відомства, не зміниться.

Введенням таких заходів Китай погрожував США ще 23 березня. Тоді на своєму сайті китайський Мінфін опублікував перелік товарів, імпорт яких із США міг зазнати обкладенню підвищеними ставками.

У переліку, зокрема, виявилися свіжі фрукти (банани, інжир, ананаси, гуава, авокадо, манго, хурма, вишня, груші, яблука, ківі та ін), ягоди (свіжий виноград, кавун, диня, заморожена малина, ожина, шовковиця, смородина і агрус), сухофрукти (курага, чорнослив, сушені яблука та ін), а також кілька видів горіхів (бразильські горіхи, фундук, волоські горіхи, фісташки та ін), вина та свинина.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про встановлення тарифів на ввезення сталі і алюмінію в Штати із усіх країн за винятком Канади і Мексики. Вводяться мита у розмірі 25% на ввезення сталі і 10% на ввезення алюмінію. Митні тарифи почнуть діяти через 15 днів, уточнив Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що сталеливарна та алюмінієва промисловість Штатів "мертва", що говорить про необхідність змін.

Через кілька днів після скандальних слів президента США Дональда Трампа про намір ввести імпортні мита на сталь і алюміній генеральний директор Всесвітньої торговельної організації Роберту Азеведу попередив про загрозу світової війни.