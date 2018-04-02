Міністр соцполітики хоче зобов’язати українців платити аліменти на утримання літніх батьків

За словами Реви, не лише батьки зобов’язані утримувати своїх неповнолітних дітей, діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

Міністр соціальної політики України Андрій Рева переконаний, що діти повинні платити аліменти на утримання літніх батьків.

Читайте такожДошка ганьби: в Україні запустили реєстр неплатників аліментів

«Я вважаю, що у випадку дітей до літніх батьків має бути жорстка відповідальність – потрібно законодавчо ввести серйозну відповідальність – вони теж повинні платити аліменти на утримання батьків. У 51-й статті Конституції написано, що батьки зобов’язані утримувати своїх неповнолітних дітей, повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків», – сказав Рева в ефірі програми «Свобода в деталях».

Він зазначив, що зараз Міністерство юстиції «воює зі злісними неплатниками аліментів».

«Я вважаю це дуже правильно. Подивіться скільки тисяч нормально себе відчуваючих дорослих чоловіків, не вважають за потрібне давати кошти на виховання і розвиток своїх дітей. Буквально за місяць цим дітям більше 500 мільйонів гривень було перераховано такими недолугими батьками», – заявив Рева.

Нагадаємо, 6 лютого 2018 року набрав чинності закон щодо посилення відповідальності за несплату аліментів, який Верховна Рада ухвалила торік у грудні.

Законом, зокрема, визначені нові способи покарання боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що перевищує суму, яка мала бути сплачена за 6 місяців. Так, встановлюється тимчасове обмеження таких осіб у праві виїзду за межі України, у праві кермування автомобілем, користуванні вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю, у праві на полювання. Закон передбачає і «суспільно корисні роботи» для порушника.