"Відродження" пропонує уряду обговорити законопроект про підтримку вітчизняних виробників

Політсила вимагає переглянути економічну політику в державі й ухвалити нову стратегію з курсом на індустріалізацію країни.

Депутатська група «Партія «Відродження» закликає уряд розглянути та підтримати законопроект №8145 щодо стимулювання розвитку вітчизняної промисловості. А також провести спільну нараду для його обговорення.

Читайте такожУряд повинен прозвітувати за витрачені кредити і за рахунок чого збирається їх повертати - Бондар

Про це заявив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар під час виступу у Верховній Раді.

За його словами, сьогодні Україна потребує кардинальних змін в економічній політиці.

«Молодь, кваліфікований персонал виїжджає з країни. Бо немає економічного підґрунтя для збільшення зарплат, пенсій, для підвищення інвестиційної привабливості країни та інших передумов для поліпшення добробуту людей. За останні чотири роки тарифи на газ зросли майже в 2,2 рази, тарифи на електроенергію – в 2,4 рази. Облікова ставка національного банку нині становить 17%. Отже, за такої політики не може бути доступних кредитів для української промисловості. Тому депутатська група «Партія «Відродження» вимагає переглянути економічну політику в державі й ухвалити нову стратегію з курсом на індустріалізацію країни», – наголосив Віктор Бондар.

Він додав, що депутатська група «Партія «Відродження» зареєструвала законопроект №8145 щодо стимулювання розвитку вітчизняної промисловості, який здатен вирішити значну частину проблем вітчизняних виробників.

І підкреслив, що цей проект закону був обговорений із представниками бізнесу, зокрема УСПП, та отримав схвальні оцінки промисловців.

«Ідеться про преференції для українського виробника. Зокрема, про скасування податку на землю під промисловими об’єктами, про скасування мит і акцизів на ввезення нового обладнання для заводів і підприємств України, про зниження податку на прибуток в частині навчання кваліфікованого персоналу. Йдеться про скасування ПДВ під час державних закупівель для підприємств України – і це дасть преференцію у 20% для вітчизняних виробників. Тому ми звертаємося до уряду підтримати нашу ініціативу, ми пропонуємо провести спільну нараду з урядом із цього питання і переглянути економічну політику України», – підкреслив співголова депутатської групи «Партія «Відродження».