У Кабміні розповіли, на скільки скоротилася тіньова зайнятість в Україні

Кількість осіб, зайнятих у неформальному секторі економіки, за 9 місяців 2017 року, порівняно з 9 місяцями 2016 року, скоротилася майже на 300 тисяч осіб.

Державна служба з питань праці у 2017 році перевірила 7,159 тис. роботодавців з питань дотримання ними виплати мінімального розміру заробітної плати і виявила 768 порушень.

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Про це під час засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

«Під час перевірок виявлено порушення законодавства щодо дотримання мінімального розміру заробітної плати щодо 768 працівників. Керівникам підприємств, установ, організацій видано приписи на усунення виявлених порушень, складено й передано до суду протоколи про адміністративне правопорушення за частиною першою», - сказав віце-прем'єр-міністр.

За його словами, кількість осіб, зайнятих у неформальному секторі економіки, за дев‘ять місяців 2017 року, порівняно з дев’ятьма місяцями 2016 року, скоротилася майже на 300 тисяч людей. Одним з чинників скорочення тіньової зайнятості, за словами Розенка, є суттєве зростання розміру мінімальної заробітної плати.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна організація праці провела оцінку рівня тіньової економіки, і за результатами оцінки, близько 50% працівників в Україні від офіційно зайнятої кількості людей працюють у тіні, а зайнятих у нас близько 10-12 млн. Тобто, близько 5 млн, або кожен третій працює нелегально.