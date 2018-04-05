Найближчими роками міграція з України лише зростатиме - Мінсоцполітики

За оцінкою польських експертів, загальна кількість виданих українцям запрошень в цю країну в поточному році складе 3 мільйони.

Міністерство соціальної політики України прогнозує в найближчі роки посилення міграційних процесів в Україні за рахунок високого попиту на кваліфіковану робочу силу.

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Про це заявила перший заступник міністра соціальної політики України Ольга Крентовська в ході засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

"Через недостатнє економічне зростання, дефіцит кадрів на сьогодні не є критичним, але в середньостроковій перспективі ситуація загрожує економічній безпеці держави... Конкуренція за залучення працівників виходить на міжнародний рівень, попит на кваліфіковану робочу силу з України зростає, особливо у найближчих сусідів - Польщі, Словаччини, Литви, Хорватії. Міграційні процеси можуть посилитися в найближчі роки", - сказала вона.

Крентовська повідомила, що, за підрахунками Спілки підприємців і роботодавців Польщі, для підтримки зростання економіки цієї країни необхідно залучити 5 мільйонів емігрантів, а, за оцінками польських експертів, загальна кількість виданих запрошень в 2018 році для українців становитиме 3 мільйони.

"У Мінсоцполітики прийшов запит Міністерства праці, соціальних справ і сім'ї Словаччини, в якому було повідомлення, що в зв'язку з розширенням виробництва існуючих підприємств у Словаччині та будівництва нових заводів, в перспективі 3-6 місяців у Словаччині прогнозується значний дефіцит робочої сили на рівні 70-100 тисяч, і вирішити цю проблему словацький уряд планує за рахунок залучення працівників, у тому числі з України", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту економіки та прогнозування НАН України, наша країна, починаючи з 2015 року, щорічно недоотримує близько 40 мільярдів гривень у зв'язку з міграцією українців за кордон.

За даними Bloomberg, більше 1 мільйона українців з 2015 по 2017 рік мігрували на заробітки за кордон, зокрема до Польщі (507 тисяч осіб), Росії (343 тисячі), Італії (147 тисяч), Чехії (122 тисячі), США (23 тисячі) та Білорусі (22 тисячі).