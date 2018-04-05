Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у трудовій міграції з України

Президент назвав підвищення зарплат основним шляхом припинення відпливу робочої сили.

Трудова міграція з України є нормальним процесом інтеграції країни в європейський ринок праці, який проходили країни-сусіди.

Про це заявив президент України Петро Порошенко на нараді з питань децентралізації у Вінниці.

«Підписання Угоди про асоціацію з ЄС передбачає вільний рух капіталів, послуг, товарів, робочої сили. Україна стає частиною європейського ринку праці ... Це нормальний процес, інші країни це проходили», - сказав президент.

За словами Порошенка, детінізація зарплат та їх підвищення стануть головними інструментами припинення відпливу робочої сили.

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«У Києві в лютому середня заробітна плата досягла понад 14 тисяч гривень. Роботодавці повинні платити людям більше, платити легально, щоб у них було менше бажання їхати за кордон», - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту економіки та прогнозування НАН України, наша країна, починаючи з 2015 року, недоотримує щороку близько 40 млрд грн у зв'язку з міграцією українців за кордон.

За даними Bloomberg, більш як 1 млн українців з 2015 по 2017 рік мігрували на заробітки за кордон, зокрема до Польщі (507 тис. осіб), Росії (343 тис.), Італії (147 тис.), Чехії (122 тис.) , США (23 тис.) і Білорусі (22 тис.).