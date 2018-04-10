Кремль хоче створити офшори для допомоги олігархам, які потрапили під санкції - ЗМІ

До Калінінграду і на острів Російський бізнес зможе повернути капітал без податку і жити за особливими правилами.

Російська влада обговорює проект створення в країні двох територій зі спеціальним режимом і ознаками офшору.

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Як пише газета "Ведомости" з посиланням на джерела, одна така територія буде розташована на острові Октябрьський в Калінінграді, друга - на далекосхідному острові Російський.

Відзначається, що тут будуть надавати допомогу бізнесменам, які потрапили під санкції.

Газеті стало відомо, що законопроект про спеціальні території був розроблений Міністерством економічного розвитку і в даний час знаходиться на погодженні з профільними відомствами. Прийняти його планується у весняну сесію Держдуми.

Як підтвердив виданню представник уряду Калінінграда, зараз ідея - на стадії обговорення. Інший чиновник зазначив, що такий законопроект обговорювався давно, а посилення санкцій з боку США активізували його.

Нагадаємо, влада США 6 квітня ввела нові обмежувальні заходи проти кількох російських бізнесменів і підконтрольних їм компаній, а також ряду високопоставлених чиновників країни.