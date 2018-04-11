S&P підтвердило рейтинги Приватбанку на рівні "CCC+/C"

Після підтвердження рейтингів S&P відкликало їх на прохання банку у зв'язку з завершенням співробітництва.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги "Приватбанку" на рівні "CCC+/C" зі стабільним прогнозом.

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Як повідомили УНІАН в "Приватбанку", після підтвердження рейтингів вони відкликані S&P на прохання фінустанови, так як банк завершує співпрацю з агентством в рамках політики оптимізації витрат.

При цьому банк зазначив, що у нього залишаються кредитні рейтинги міжнародних агентств Fitch і Moody's.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch у жовтні 2017 року підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній і національній валютах на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.

"ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів вирішив націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради нацбезпеки і оборони за пропозицією Національного банку.