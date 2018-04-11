Любитель iPhone Медведєв запропонував заборонити американські товари

Остаточне рішення щодо відповіді Росії на санкції США прийме президент Росії, сказав він.

Відповіддю Росії на санкції США може стати обмеження американських товарів, що надходять на російські ринки.

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Про це заявив прем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Остаточне рішення щодо відповіді Росії на санкції США прийме президент Росії, сказав він під час щорічного звіту уряду перед Держдумою. Проте Медведєв висловив надію, що депутати виступлять зі своїми ініціативами щодо реакції на останні заходи США.

"На нашому ринку досить багато продуктів зі США. І це не тільки згадані цінні папери, з якими треба розбиратися окремо, але і цілий ряд інших товарів, які поставляються на наш ринок і виробляються американським бізнесом", - відповів він на питання про заходи, яких може вжити Росія у відповідь на санкції США.

Нагадаємо, Медведєв відомий як цінитель продукції американської компанії Apple. Його неодноразово бачили з iPhone і iPad. Пізніше йому дарували російські сматфони, і сам він говорив, що користується іншими телефонами. Але в листопаді 2017 року його знову сфотографували з iPhone X, на який прем'єр фотографував себе.

Торговий обіг двох країн за підсумками 2017 року становив 24 млрд доларів, з яких на постачання Росії в США припало 17 млрд доларів. Росія поставляє в США в основному нафту, метали, ядерне паливо, мінеральні добрива та рибу. На ці позиції припадає 90% російського експорту в США. Основна стаття американського експорту в Росії припадає на корпорацію Boeing. Це літаки, авіаційні двигуни та комплектуючі до літаків. Крім того, США поставляють до Росії продукцію машинобудування. До введення санкцій Штати також були великим постачальником до Росії обладнання для нафтовидобутку.

Як повідомлялося, 6 квітня Мінфін США оголосив про введення санкцій проти кількох десятків російських бізнесменів, топ-менеджерів держкомпаній і чиновників, а також декількох компаній. У їх числі опинилися бізнесмени Олег Дерипаска, Сулейман Керімов, Кирило Шамалов, Ігор Ротенберг, депутат Держдуми Андрій Скоч, губернатор Тульської області Олексій Дюмін, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, керівник ВТБ Андрій Костін, голова Росгвардії Віктор Золотов та інші.

Акціонери компаній із санкційного списку за кілька днів втратили сотні мільйонів доларів. При цьому з падінням зіткнулися і ті російські компанії, які формально не потрапили під санкції. Тільки в понеділок, 9 квітня, сумарні втрати російських мільярдерів становили приблизно 16 млрд доларів.

Санкції привели до ослаблення російської валюти. Сьогодні на Московській біржі курс євро вперше з березня 2016 року подолав позначку в 80 рублів, долар - в 64 рублі. Станом на 14.34 мск долар коштував 64,7 рубля, євро - 80,1 рубля.