На «дошку ганьби» вже потрапили майже 200 тисяч неплатників аліментів

За словами міністра юстиції, зі злісних неплатників аліментів на користь дітей вже стягнуто понад 820 млн грн.

За час чинності закону щодо посилення захисту права дитини на належне утримання з осіб, що мають заборгованість зі сплати аліментів, було стягнуто 824 млн грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Павло Петренко під час брифінгу після засідання уряду.

"Тільки з початку року було стягнуто на користь українських дітей 824 млн грн... 578 млн грн було стягнуто завдяки новаціям закону", - сказав він.

Також, за словами міністра, в публічному реєстрі злісних неплатників аліментів вже майже 200 тис. осіб, обмеження застосовані щодо 116 тис. боржників.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого 2018 року в Україні набув чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів.

Законом передбачено тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника, який не платить аліменти.

Крім того, до боржника, у якого є заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, який сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, можуть застосовувати такі заходи: тимчасово обмежити його в праві керувати транспортним засобом, користуватися вогнепальною, пневматичною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів та ін., а також обмежити його у праві на полювання.

Також введено новий вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт, які полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час платних суспільно корисних робіт, вид яких визначатимуть органи місцевого самоврядування.

6 лютого було презентовано реєстр неплатників аліментів.

За перший місяць чинності закону на користь 450 тис. дітей в Україні було стягнуто 254 млн грн аліментів.

Петренко заявляв, що Мін’юст спільно з Міністерством освіти і науки й Мінсоцполітики напрацьовують законодавчий механізм зі збільшення мінімального розміру аліментних платежів.

За даними Міністерства юстиції, в державі близько 3 млн дітей живуть в неповних сім'ях, з них аліменти не сплачуються на майже 600 тис.