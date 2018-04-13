Трамп доручив вивчити доцільність нового Транстихоокеанського партнерства

Деякі експерти вважають, що повернення США в ТТП дозволить знизити напруженість в торговому секторі.

Президент США Дональд Трамп доручив торговому представникові США Роберту Лайтхайзеру та директору національної ради з економіки Ларрі Кудлоу розглянути доцільність переговорів щодо укладення нового Транстихоокеанського партнерства (ТТП) з країнами регіону.

Про це повідомляє Прайм з посиланням на прес-службу Білого дому.

Читайте такожТранстихоокеанська угода підписана без США - ЗМІ

"Минулого року президент дотримав свою обіцянку припинити угоду з ТТП, укладену адміністрацією Обами, тому що це було несправедливо по відношенню до американських робітників і фермерів. Президент послідовно заявляв, що буде готовий до значно кращої угоди, в тому числі у своєму виступі в Давосі на початку цього року. З цією метою він попросив посла Лайтхайзера і директора Кудлоу ще раз вивчити, чи може така краща угода бути предметом переговорів чи ні", - йдеться в заяві заступника прес-секретаря Білого дому Ліндсей Уолтерс.

Трамп у минулому заявляв, що він проти багатосторонніх договорів і пропонує домовлятися з кожною країною окремо, що дає США певні переваги в силу розміру їх економіки. Однак останні торгові суперечки з Китаєм викликали занепокоєння американських фермерів, які відправляють значну частину своєї продукції за кордон. Деякі експерти вважають, що повернення США в ТТП дозволить знизити напруженість в торговому секторі.

Нагадаємо, указ про вихід США з ТТП Трамп підписав невдовзі після інавгурації, 23 січня 2017 року, в числі перших своїх указів, зазначивши користь свого рішення для американських робітників. На той момент угоду про ТТП США підписали, але не ратифікували.

Як відомо, найбільшу в світі зону вільної торгівлі планували створити 12 країн Тихоокеанського партнерства, у яких проживає 800 мільйонів людей і які забезпечують 40 відсотків світового ВВП. Документи про заснування ТТП після десяти років переговорів у жовтні 2015 підписали Австралія, Бруней, В'єтнам, Канада, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Сінгапур, Чилі і Японія.