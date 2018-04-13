НАПК вирішило перевірити декларації свого колишнього керівника

Інформацію від НАБУ, на основі якої призначена перевірка, Корчак назвала тиском на неї, але заявила, що підтримує її проведення.

Національне агентство з запобіганню корупції призначила проведення повної перевірки електронних декларацій за 2015 і 2016 роки члена НАПК Наталії Корчак.

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Про це повідомляє прес-служба Нацагентства.

"Національне агентство із запобігання корупції на своєму засіданні ухвалило рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій ще чотирьох осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 і 2016 роки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перевірка стосується, в тому числі, декларацій за 2015 і 2016 роки нинішнього члена НАПК Наталії Корчак, яка на момент декларування була головою Національного агентства з питань запобігання корупції.

За повідомленням прес-служби, "перевірки декларацій триватимуть 60 календарних днів і почнуться наступного дня за днем прийняття цих рішень".

Варто відзначити, що Корчак сьогодні, 13 квітня, перед засіданням НАПК розмістила у соцмережі повідомлення, в якому висловила думку, що інформація від Національного антикорупційного бюро України, на підставі якої почнеться повна перевірка її декларацій за 2015 і 2016 роки, є тиском на неї.

"Я вважаю, що інформація від НАБУ, на підставі якої буде проведена перевірка декларацій, є тиском на мене та спробою скомпрометувати діяльність НАПК, своєрідним "алаверди" на розпочаті перевірки декларацій топ-чиновників і керівників антикорупційних органів", - заявила вона.

"Людині, який витримав 3 хвилі декларування, який має кримінальне провадження та буде координувати напрямок боротьби з політичною корупцією напередодні та під час виборів президента і ВРУ, боятися перевірки декларації було б просто смішно", - додала Корчак.

Початок перевірки Корчак назвала "абсолютно правильним рішенням", яке вона підтримує.

"Це не тільки логічне продовження "взаємодії" НАПК з НАБУ і відкритого кримінального провадження. Це - доказ дієздатності механізму фінансового контролю, запровадженого і запущеного Національним агентством під моїм керівництвом. І приклад роботи європейських антикорупційних органів, що працюють на принципах рівності всіх громадян перед законом", - написала Корчак.

Разом з тим член НАПК повідомила, що все життя живе на офіційну зарплату, не має "прихованих депозитів", "антикваріату", "колекції дорогих напоїв" та "подарованих мільйонів".

Як повідомляв УНІАН, 28 березня новим головою НАПК став Олександр Мангул, до цього відомство очолювала Наталія Корчак, у якій 28 березня закінчився строк повноважень на посаді.