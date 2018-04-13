Хмельницький презентував "Інноваційний Кампус" у Харкові

Прототипом "Інноваційного Кампусу" в Харкові став київський UNIT.City – проект Василя Хмельницького, реалізований за принципом Кремнієвої Долини.

Сьогодні в Харківському політехнічному університеті було презентовано проект "Інноваційного Кампусу". В основу проекту покладена ідея об'єднати нові технології в освіті, IT та бізнесі.

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"Ми хочемо створити в Харкові Інноваційний Кампус, де IT та бізнес будуть розвиватися разом, – каже ідеолог проекту і голова наглядової ради ХПІ Василь Хмельницький. – Також ми плануємо створити коворкінг, де молодь буде отримувати досвід і зростати. Наше завдання: дати молодим людям освіту, роботу, допомогти створити свій бізнес і дати їм імпульс до розвитку. Дуже важливо, щоб талановиті студенти залишалися в Україні і я вважаю, що це перший крок, щоб змінити ситуацію".

"Серце" кампусу - інноваційна освітня програма, розроблена фахівцями UNIT.Factory у співпраці з НТУ "ХПІ", де талановита молодь навчатиметься інформаційних технологій безкоштовно. Також там продовжить свою роботу Школа малого і середнього підприємництва, а сучасний коворкінг дасть можливість креативним молодим фахівцям отримати робочі місця, кваліфіковану професійну підтримку бізнесу, безпеку, доступ до знань.

Запуск проекту запланований на кінець року. До фінансування соціально-освітнього проекту підключився місцевий бізнес і держава. Прототипом "Інноваційного Кампусу" в Харкові став київський UNIT.City – проект Василя Хмельницького, реалізований за принципом Кремнієвої Долини.