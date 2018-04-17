У відеоблогера в прямому ефірі хакери вкрали $2 мільйони в криптовалюті

За його словами, він не сильно переживає про втрачені гроші, це буде для нього уроком.

У відомого відеоблогера Яна Баліна під час прямого ефіру зламали гаманець і вкрали криптовалюту на 2 мільйони доларів.

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Про це повідомляє The Next Web.

Балін розповідав про криптовалюти та ICO на своєму каналі YouTube, коли в чаті почали писати про те, що з його рахунку йдуть кошти. Криптоінвестор звернув увагу на повідомлення приблизно через 15 хвилин після крадіжки.

Чоловік перервав ефір, щоб спробувати скасувати транзакції. З його рахунку зникло понад $2 млн у різній криптовалюті.

Через деякий час Балін підтвердив факт крадіжки і написав у Twitter, що просить написати йому на пошту тим, хто може повідомити що-небудь про хакерів. За його словами, він не сильно переживає про втрачені гроші, це буде для нього уроком.