В уряді в цілому підтримали впровадження фіскального механізму для оподаткування тютюнових виробів – Ксенія Ляпіна

Умови фіскального механізму були розроблені в переговорах між великими і дрібними виробниками сигарет.

Голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна підтримала введення фіскального механізму для оподаткування тютюнових виробів.

Її позиція збігається з усіма основними профільними органами Уряду, які в цілому також підтримують впровадження фіскального механізму з коефіцієнтом 1,65.

"Це зважений і досить об'єктивний підхід. Це компроміс між виробниками дорогих і дешевих цигарок. Звичайно, коли спостерігається ціновий демпінг з метою завоювання ринку – це стає проблемою для всіх", – переконана Ксенія Ляпіна.

Читайте такожВ середньому 90 гривень за пачку: до 2025 року в Україні значно подорожчають сигарети

За її словами, умови фіскального механізму були розроблені в переговорах між великими і дрібними виробниками сигарет.

"Великі хотіли коефіцієнт 1,85, дрібні – 1,4. У підсумку вийшли на збалансований показник 1,65. Це відповідає нашим зобов'язанням за Директивою ЄС, згідно з якою в ціні сигарет має бути не менше 60% акцизу", – пояснює Ксенія Ляпіна.

"Державною фіскальною службою вже розроблений проект на реалізацію фіскального механізму, розроблено аналіз регуляторного впливу. Міністерство фінансів, можливо, ще вдосконалить аналіз і прогноз введення фіскального механізму. І далі очікуємо, що Кабмін подасть відповідний законопроект у Парламент", – прогнозує голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

Нагадаємо, як раніше повідомляла газета «Голос України», робоча група при Міністерстві фінансів України розробила нову концепцію фіскального механізму оподаткування тютюнових виробів.

Відповідно до цього механізму, якщо ціна на сигарети декларується нижче певного рівня (165% від мінімального акцизного податкового зобов'язання), то це зобов'язання за такою пачці сигарет (податковий мінімум, який сплачується з будь пачки сигарет, незалежно від її ціни) збільшується в 1,4 рази.

За розрахунками робочої групи, новий механізм дозволить зменшити практику цілеспрямованого заниження цін на сигарети окремими виробниками. А це в свою чергу може підвищити доходи держбюджету від тютюнового акцизу.

Як пише «Голос України», цей механізм разом з 7-річним планом підвищення тютюнового акцизу дозволить у найближчі 5 років майже подвоїти доходи держбюджету від оподаткування сигарет.