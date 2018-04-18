А їм все одно: дві третини росіян не турбує падіння рубля

Дві третини опитаних (66%) навіть у разі подальшого подорожчання американської валюти не мають наміру вчиняти ніяких дій.

Близько 60% росіян заявляють, що не стурбовані зростанням курсів долара і євро.

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Про це свідчать підсумки опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), пише РБК.

Дві третини опитаних (66%) навіть у разі подальшого подорожчання американської валюти не мають наміру вчиняти ніяких дій.

Занепокоєння у зв'язку зі зростанням курсів іноземних валют висловили 36% громадян. Респонденти пояснили коливання вартості долара і євро змінами в міжнародній обстановці. Близько чверті опитаних (23%) зв'язали коливання курсу рубля з антиросійськими санкціями США.

Якщо курс долара продовжить зростати, 12% респондентів воліють витратити заощадження на дрібні потреби, 8% — вкладення заощаджень в нерухомість або цінності.

Минулого тижня, після того як 6 квітня Мінфін США ввів нові санкції проти великих російських бізнесменів і їхніх фірм, долар і євро істотно зросли до рубля. На відкритті Московської біржі 11 квітня євро досягав 80 руб., курс долара перевищував 64 руб.

Однак 16 квітня рубль зміцнився після публікації The Wall Street Journal про те, що президент США Дональд Трамп відклав введення нових антиросійських санкцій.