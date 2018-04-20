У Європарламенті готують доповідь про виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС

На голосування документ буде винесено наприкінці року.

У Європейському парламенті готується доповідь про виконання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

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Доповідачем з політичної частини документу призначено депутата від групи Європейської народної партії Міхаеля Галера (Німеччина).

В ексклюзивному інтерв’ю УНІАН політик зауважив, що у документі йтиметься про виконання як політичної, так і економічної частини Угоди про асоціацію.

«Зараз ми аналізуємо, де ми є. Ми, як парламент, складемо перелік того, що було досягнуто. У своїй доповіді я хочу бути таким позитивним, як це можливо, але якщо необхідно, також буду і критичним. Ми беремо до уваги весь перелік того, що повинно бути виконано в країні, а також той факт, що Україна перебуває у стані війни з Росією. Будуть оцінені всі аспекти, але головний фокус цієї доповіді буде зосереджений на тому, де саме зараз країна», - зазначив Галер.

Також, за його словами, у доповіді будуть питання, які «ми хотіли побачити виконаними». «Наприклад, необхідність створення Антикорупційного суду, проблема електронного декларування для громадянського суспільства», - деталізував доповідач.

Галер прогнозує, що документ буде готовий вже перед літньою відпусткою. «Потім він піде на переклад, і вже після літа відбудеться попереднє обговорення на засіданні Комітету з питань закордонних справ і Комітету з питань міжнародної торгівлі, адже у доповіді є два аспекти – один, за який відповідаю я – це частина Угоди про асоціацію, а аспект зони вільної торгівлі належить Комітету з питань міжнародної торгівлі, де доповідачем є пан Ярослав Валеса. Голосування в рамках пленарного засідання відбудеться до кінця року», - зазначив євродепутат.