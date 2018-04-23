Роздрібна торгівля підтримала законопроект про новий податковий підхід до продажу тютюнових виробів

На даний момент маржинальність роздрібної торгівлі тютюновими виробами становить лише 5-7%.

У Національній організації роздрібної торгівлі (НОРТ) підтримали законопроект про запровадження фіскального механізму для тютюнових виробів.

Відповідний законопроект був розроблений Міністерством фінансів України.

- Протягом попередніх років деякі тютюнові компанії влаштовували цінові війни, які вели до зниження ціни на сигарети. Це вело до різкого зниження доходів малого та середнього бізнесу, які займаються торгівлею тютюновими виробами – пояснює голова Національної організації роздрібної торгівлі Юрій Бондарєв.

За його словами, маржинальність роздрібної торгівлі тютюновими виробами становить лише 5-7%.

- За останні місяці були підвищені тарифи на комунальні послуги, зросли витрати на виплату заробітної плати працівників (у т. ч. через зростання мінімальної зарплати). У такій ситуації будь-яке зниження роздрібних цін на тютюнові вироби створювало серйозні проблеми для малого бізнесу – в т. ч. по виплатах зарплат, за оренду приміщень – згадує Юрій Бондарєв.

Як прогнозує голова НОРТ, прийняття законопроекту щодо фіскального механізму зробить більш стабільними і прогнозованими доходи малого та середнього бізнесу, зайнятого в роздрібній торгівлі.

- Ми повністю підтримуємо даний законопроект. Це забезпечить стабільну прибутковість для роздробу – впевнений Юрій Бондарєв.

Національна організація роздрібної торгівлі підтримує ідею, виражену Всесвітньою організацією охорони здоров'я і антитютюновими активістами, про те, що в Україні не повинно бути занадто дешевих і занадто доступних (в т. ч. для підлітків) сигарет.

Нагадаємо, як раніше повідомляла газета «Голос України», фіскальний механізм, розроблений Міністерством фінансів України, передбачає, що якщо ціна на сигарети декларується нижче 165% від мінімального акцизного податкового зобов'язання, то це зобов'язання збільшується в 1,4 рази.

За розрахунками робочої групи, новий механізм дозволить зменшити практику цілеспрямованого заниження цін на сигарети окремими виробниками. А це підвищить доходи держбюджету від тютюнового акцизу.

Як пише «Голос України», цей механізм разом з 7-річним планом підвищення тютюнового акцизу дозволить у найближчі 5 років майже подвоїти доходи держбюджету від оподаткування сигарет.

Національна організація роздрібної торгівлі – союз підприємств роздрібної торгівлі, що захищає інтереси сотень тисяч українців, які працюють у сфері малого і середнього бізнесу. Представники НОРТ входять до громадських рад при Державній фіскальній службі, Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, профільних комітетів Верховної Ради України.