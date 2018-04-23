20-річчя Монетного двору: викарбувано майже 10 мільярдів монет

Сьогодні підприємство відзначає свій 20-річний ювілей.

Структурний підрозділ Банкнотно-монетного двору Національного банку України - Монетний двір, який відзначає сьогодні свій 20-річний ювілей, за історію свого існування викарбував майже 10 мільярдів розмінних та обігових монет.

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Як повідомляється на сайті НБУ, також за цей період викарбовано близько 20 мільйонів пам'ятних та інвестиційних монет, виготовлено 75 найменувань державних нагород (орденів, медалей, нагрудних знаків до почесних звань України) загальною кількістю понад 10 мільйонів штук.

За інформацією НБУ, річна потужність Монетного двору становить 1,2 мільярда штук обігових монет, близько 1 мільйона штук пам'ятних монет з дорогоцінних і недорогоцінних металів, а також близько 200 тисяч орденів і медалей.

Довідка УНІАН. Створено монетне виробництво в Україні у 1998 році за участю Австрійського монетного двору в якості підрядника.

Монетний двір почав карбування розмінних (обігових) монет наприкінці 2000 року. Першою викарбуваної зворотному монетою стала 1 копійка.

У 2000 році Монетний двір розпочав виготовлення державних нагород за замовленням Державного управління справами.