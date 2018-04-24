Протидія хакерам: Міненерговугілля розблокує сайт вже найближчим часом

Блокування сайту міністерства не вплинуло на роботу енергосистеми України.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості залучило фахівців у сфері кібербезпеки для відновлення роботи сайту, який сьогодні було зламано та заблоковано третіми особами.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Faceboook повідомляє прес-служба міністерства.

"Створена робоча група та залучені фахівці з IT-безпеки, які оперативно проводять аналіз технічних причин і планують відновити роботу сайту найближчим часом", - зазначили в прес-службі, додавши, що за результатами роботи робочої груп будуть зроблені відповідні висновки та вжиті заходи, спрямовані на посилення кібербезпеки.

Згідно з повідомленням, на сайті була розміщена виключно публічна інформація і не було інформації з обмеженим доступом.

"Енергосистема працює в штатному режимі", - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 квітня хакери зламали сайт Міненерговугілля та зажадали за відновлення його роботи та збереження всієї інформації викуп у біткойнах. Зловмисники дали 10 годин для сплати викупу.