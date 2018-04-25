Експерт оцінив ймовірність бунту олігархів проти Путіна

За словами експерта, малоймовірна можливість бунт олігархів в Росії проти режиму Путіна з-за негативного впливу західних санкцій.

Малоймовірною є можливість бунту олігархів в Росії проти режиму президента Володимира Путіна через негативну дію західних санкцій.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив асоційований експерт Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Микола Капітоненко, презентуючи дослідження МЦПД щодо ефективності антиросійських санкцій.

Він зазначив, що у випадку з Україною треба пам’ятати ту обставину, що в українсько-російських відносинах співвідношення сил є «на користь Росії з великою перевагою».

«А це означає, що Україна має підходити до питання санкцій з надзвичайною обережністю, бо слабка сторона зазвичай більш вразлива до таких кроків», - додав експерт.

На думку Капітоненка, якщо санкції переслідують мету щодо зміни поведінки держави, яка порушує ті чи інші міжнародні принципи, норми правила, то «за останні 30 років в такій якості санкції працювали лише в близько 10% випадків».

«Змусити керівництво країни, яка щось порушує, змінити свою поведінку, повернутися до попереднього статусу-кво має дуже не багато шансів, особливо якщо мова йде про велику економіку, особливо, коли мова йде про авторитарний режим», - сказав він.

При цьому експерт звернув увагу на закономірність, що часто в такій країні як Росія санкції «мають протилежний ефект від запланованого-вони згуртовують населення навколо підтримки лідера».

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Капітоненко вважає, що якщо ціллю санкцій є попередження подальшого порушення міжнародних норм чи застосування насильства, то тут - «більш ймовірний успіх - саме це спрацювало в санкціях західних проти Росії в українській ситуації».

«Основна роль, яка була зіграна західними санкціями, це зупинення подальшої агресії Росії. Причому вона була зіграна за допомогою не українських, а західних санкцій, які є частиною зовсім іншої гри», - зауважив експерт.

Він висловив переконання, що будь-якими санкціями змінити співвідношення сил між Україною та Росією не можна.

«Випадків, коли за допомогою міжнародних санкцій поверталися окуповані території, я не знайшов після другої світової війни. Найбільш ефективні санкції в тому, що стосується дестабілізації цільової країни», - пояснив експерт.

«Якщо метою санкцій є дестабілізація режиму, зміна його на щось інше, то вони працюють в близько 50% випадків. Але така мета не стоїть. В західних санкціях скоріше стоїть протилежна мета - покарати Росію і зробити її слабшою, зменшити її наступальний потенціал…, але в той же час не довести справу до критичного послаблення Росії, до її розпаду і цілого комплексу пов’язаних з цим проблем», пояснив Капітоненко.

За його даними, «номінальний валовий національний продукт Росії за останні чотири роки під дією санкцій впав десь на 25%, а національна валюта - рубль вдвічі девальвувала». При цьому експерт додав, що секторальні санкції були лише одним із чинників, оскільки також треба враховувати падіння ціни на енергоносії. Тому, зазначив він, точно оцінити вплив саме санкцій важко, оскільки на курс рубля більшою мірою впливає зміна ціни на нафту.

«Поширені в Україні вірування про те, що запровадження подальших санкцій рано чи пізно призведе до невдоволення олігархів, які вчинять щось на зразок бунту чи заколоту проти президента Путіна, - це вірування, на якому будувати стратегію не можна, оскільки ймовірність такого сценарію надзвичайно низька», - наголосив експерт.

За його словами, санкції погано працюють проти авторитарних режимів, проти режиму, який вибудовано в Росії, де «доля олігархів повністю залежить від президента, і в них не стоїть питання про те, отримувати більше чи менше прибутків, а в них питання стоїть, чи отримати хоч щось чи нічого не отримати».

Капітоненко вважає, що за санкціями стоять прагматичні інтереси західних держав, і «чим краще ми їх будемо розуміти, то тим краще ми будемо вписуватися в цей загальний процес і знаходити своє в ньому місці…І ми будемо підготовлені, коли санкції західні з різних причин можуть бути послаблені, зняті».

При цьому експерт додав, що санкції мають бути інструментом захисту національних інтересів, а не інструментом захисту приватних корпоративних чи будь-яких інших групових інтересів, «а чим прозорішим буде механізм застосування санкцій, то тим краще буде всім, бо буде довіра до санкцій, і більша буде довіра до нас західних партнерів».