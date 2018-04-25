Співпраця з американською World Steel Dynamics дозволить значно наростити український експорт - президент "Укрметалургпрому"

ОП "Укрметалургпром" підписало з американською World Steel Dynamics договір про співпрацю.

Українська металургія отримала шанс створити в країні унікальний майданчик для обміну досвідом серед металургів всього світу. Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" підписало з американською компанією World Steel Dynamics договір про співпрацю щодо оптимізації та підвищення ефективності металургійної галузі в центральній та східній Європі, передає "112 Україна".

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Як вважають експерти, практичне значення підписаного договору – проведення масштабних конференцій та форумів світового рівня – дасть українському експорту новий імпульс до розвитку.

"Це дозволить наростити наш експорт на 10%, 20%, 50%. Також можна порахувати, скільки це дасть додатково і валютних надходжень у країну, і промислового зростання, і зростання ВВП. Але найголовніше – це допоможе нашу металургію перенести в стан, у якому вона може розвиватися, жити і конкурувати в середньостроковій перспективі", – наголосив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Зазначається, що досягнуті домовленості мають позитивно вплинути на експорт України, привернуть до неї увагу усього світу, а також матимуть значний вплив на галузь, що забезпечує 28% усіх валютних надходжень.

"Експорт України стосується практично всі ринків у світі – від США до Європи та Азії. Це, знову ж, створює дуже цікаву можливість принести нашу експертизу і побачити, як вона реалізується", – зазначив генеральний директор World Steel Dynamics Філіп Ігліно.

World Steel Dynamics – лідер у наданні стратегічних інформаційних послуг для ГМК, займається оптимізацією можливостей компаній. Є організатором форумів Steel Success Strategies, які стали найбільшим майданчиком для обміну досвідом між фахівцями у сфері виробництва сталі та металопрокату різних країн світу.