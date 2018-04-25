«Найслабша ланка»: Morgan Stanley очікує падіння рубля

За їхніми прогнозами, після невеликого відновлення рубль впаде до 66 руб./$.

Аналітики Morgan Stanley назвали рубль «найслабшою ланкою» на ринках інструментів з фіксованою дохідністю. За їхніми прогнозами, після невеликого відновлення рубль впаде до 66 руб./$.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на аналітиків Morgan Stanley. Зараз, згідно з даними Московської біржі, долар торгується на рівні 62 руб./$, передає «Комерсант».

У Morgan Stanley пояснюють, що вперше з липня 2015 року 50-денна змінна середня пари долар-рубль збирається перетнути 200-денну. Таку фігуру називають «смертельним хрестом» — це означає, що короткостроковий тренд на зростання закінчиться, і ринок почне рухатися вниз. Три роки тому в подібній ситуації російська валюта за півроку подешевшала на 30%.

Нагадаємо, рубль різко подешевшав після того, як 6 квітня США оголосили про розширення санкцій проти росіян і російських компаній.

16 квітня російський валютний ринок несподівано отримав підтримку. На повідомленні The Washington Post про те, що президент США готовий відкласти чергові антиросійські заходи, долар подешевшав на торгах Мосбіржі. При цьому, за словами голови Центру стратегічних розробок (ЦСР) Олексія Кудріна, до показників початку квітня (58 руб./$) курс рубля в найближчі два-три місяці не повернеться.