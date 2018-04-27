Україна та Ізраїль технічно парафували угоду про вільну торгівлю

Уряди двох країн 28 березня завершили переговори про створення зони вільної торгівлі.

Україна та Ізраїль 26 квітня технічно парафували угоду про вільну торгівлю між країнами.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"26 квітня голови української та ізраїльської делегацій технічно парафували угоду про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та урядом держави Ізраїль. Це наступний крок на шляху до його підписання", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Ізраїль 28 березня завершили переговори про створення зони вільної торгівлі. Також сторони затвердили план подальшого підписання угоди, що включає юридичну перевірку тексту угоди та її подання відповідним органам обох країн.