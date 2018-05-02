Окупанти в Криму затіяли нове "будівництво століття": опубліковано супутникові знімки

Будівництво замовило Міноборони РФ, що, в свою чергу, може говорити про можливі плани щодо посилення військової присутності росіян на півострові.

Окупанти в Криму взялися за новий інфраструктурний проект – будівництво нової злітно-посадкової смуги (ЗПС) на військовому аеродромі "Бельбек".

Про це повідомили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МТОТ).

Як повідомили в міністерстві, на території аеродрому окупанти зараз проводять підготовчі роботи для укладання асфальтобетонного покриття для ЗПС, яка буде довжиною в 4 км.

Відзначається, що крім 60 одиниць будівельної техніки на аеродромі помічена і військова техніка: 9 літаків Міг-29, 1 – Ан-26, 26 – Су-27, а також майже 100 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Читайте такожОкупанти похвалилися завершенням фінальних робіт на Кримському мосту: свіжі фото

"Будівництво додаткової смуги для цивільних потреб створює нові можливості для порушення українського та міжнародного законодавства міжнародними авіакомпаніями і може свідчити про наміри окупаційних властей створити резервні шляхи сполучення півострова з територією РФ на випадок перебоїв в роботі аеропорту "Сімферополь", або невдачі з проектом будівництва Керченського мосту", – вважають в МТОТ.

Будівництво замовило Міноборони РФ, що, в свою чергу, може говорити про можливі плани щодо посилення військової присутності росіян на півострові, зазначили у відомстві.

"Зафіксовані параметри нової ЗПС свідчать про те, що після завершення будівництва, аеродром "Бельбек" зможе приймати всі типи літаків військової авіації, включаючи стратегічну", – підкреслили в Міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, російський президент Володимир Путін може взяти участь у церемонії відкриття руху по автомобільній частині Кримського мосту.

Нагадаємо, під час візиту в Крим 14 березня президент Росії Володимир Путін анонсував, що автомобільний рух по Кримському мосту буде відкритий у травні поточного року, залізничний – в кінці 2019 року.