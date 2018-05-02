Кабмін прийняв постанову для підвищення рейтингу України в Doing Business на 4 позиції

Минулого року Україна піднялася на 4 позиції - до 76-го місця в рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку «Doing Business 2018».

Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка дозволить нашій країні поліпшити бізнес-клімат і піднятися в рейтингу Doing Business на 4 позиції з 76 місця.

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Про це йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Зокрема, згідно з постановою, уряд спростив міжнародну торгівлю запчастинами до транспортних засобів, які не підпадають під ознаки товарів військового призначення.

Кабмін ініціював спрощення процедури розробки і дотримання вимог цивільного захисту для простих об'єктів нежитлового призначення, зобов'язав осіб, які розробляють містобудівну документацію, здійснюють архітектурне та інженерно-будівельне проектування або технічний нагляд у будівництві, мати вищу спеціалізовану освіту.

Уряд також спростив бюрократичні процедури для замовників будівництва.

«Прийняття проекту постанови №327, а разом з ним наших ініціатив, буде сприяти підвищенню позиції України у рейтингу Світового банку "Doing Business" наступного року», - відзначило міністерство.

Як повідомляв УНІАН, Україна піднялася на 4 позиції - до 76-го місця в рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку «Doing Business 2018» за рахунок спрощення отримання дозволів на будівництво, поліпшення захисту прав міноритарних акціонерів шляхом введення зобов'язання негайного опублікування інформації про операції з пов'язаними сторонами, а також зменшення ставки єдиного соціального внеску.

Президент України Петро Порошенко вважає реалістичним входження країни в ТОП-50 рейтингу Doing Business протягом короткого проміжку часу.

Раніше у Мінекономрозвитку повідомили, що прийняття законопроекту про дерегуляцію в перспективі дозволить піднятися на 44-те місце в Doing Business з 76-го, залучити більше 10 млрд дол. додаткових інвестицій, а також вивести близько 15% підприємств з тіні.

Верховна Рада досі не прийняла основні дерегуляційні законопроекти для підвищення позиції України в рейтингу - законопроект про скасування пайової участі у будівництві та комплексний законопроект щодо дерегуляції.