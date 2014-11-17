Україна повинна увійти у топ-20 рейтингу Doing Business - проект Коаліційної угоди
Україна повинна істотно поліпшити умови ведення бізнесу, за рік змінити регуляторну політику та увійти до двадцятки найкращих держав світу щодо легкості ведення бізнесу рейтингу Світового банку Doing Business.
Про це йдеться у робочому проекті Коаліційної угоди, яка буде підписана між представниками політичних сил, які увійшли до нового складу Верховної Ради за результатами позачергових виборів.
Читайте такожБілорусь в рейтингу Doing Business піднялась на 57-у позицію
«Забезпечення суттєвого поліпшення умов ведення бізнесу в Україні за тими напрямами, які враховуються Світовим банком і Міжнародною фінансовою корпорацією пыд час формування рейтингу Doing Business, приймаючи стратегічну мету входження України у провідну двадцятку країн світу за умовами ведення бізнесу, - сказано у проекті угоди. - Протягом року забезпечити перетворення існуючої системи регулювання підприємницької діяльності на європейську».
В жовтні поточного року Україна увійшла в сотню країн рейтингу Світового банку за легкістю ведення бізнесу Doing Business-2014, поліпшивши за рік свої позиції відразу на 16 пунктів і зайнявши 96-те місце зі 189. Поліпшенню позицій нашої країни сприяли запровадження електронного декларування податків, включаючи декларування єдиного соціального внеску. У рейтингу за 2013 рік Україна посіла 112-те місце. Тоді експерти Світового банку зазначали, що наша країна має великий потенціал. Серед факторів, що його формують, експерти банку називали наявність в Україні третини світового чорнозему, вигідне географічне положення, достатньо великий внутрішній ринок, а також цілком розвинену інфраструктуру та індустріальну базу.
У березні поточного року уряд Арсенія Яценюка заявив про плани увійти до сотні найкращих країн рейтингу Doing Business завдяки реформуванню економіки і спрощення регуляторних процедур.