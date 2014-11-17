Україна повинна увійти у топ-20 рейтингу Doing Business - проект Коаліційної угоди

Про це йдеться у робочому проекті Коаліційної угоди, яка буде підписана між представниками політичних сил, які увійшли до нового складу Верховної Ради за результатами позачергових виборів.

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«Забезпечення суттєвого поліпшення умов ведення бізнесу в Україні за тими напрямами, які враховуються Світовим банком і Міжнародною фінансовою корпорацією пыд час формування рейтингу Doing Business, приймаючи стратегічну мету входження України у провідну двадцятку країн світу за умовами ведення бізнесу, - сказано у проекті угоди. - Протягом року забезпечити перетворення існуючої системи регулювання підприємницької діяльності на європейську».

В жовтні поточного року Україна увійшла в сотню країн рейтингу Світового банку за легкістю ведення бізнесу Doing Business-2014, поліпшивши за рік свої позиції відразу на 16 пунктів і зайнявши 96-те місце зі 189. Поліпшенню позицій нашої країни сприяли запровадження електронного декларування податків, включаючи декларування єдиного соціального внеску. У рейтингу за 2013 рік Україна посіла 112-те місце. Тоді експерти Світового банку зазначали, що наша країна має великий потенціал. Серед факторів, що його формують, експерти банку називали наявність в Україні третини світового чорнозему, вигідне географічне положення, достатньо великий внутрішній ринок, а також цілком розвинену інфраструктуру та індустріальну базу.

У березні поточного року уряд Арсенія Яценюка заявив про плани увійти до сотні найкращих країн рейтингу Doing Business завдяки реформуванню економіки і спрощення регуляторних процедур.