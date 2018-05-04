В Україні готують новий пакет санкцій проти неплатників аліментів: подробиці законопроекту

Новий законопроект передбачає автоматичне збільшення суми боргу. Також пропонується збільшити мінімальний розмір аліментів до суми прожиткового мінімуму і ввести кримінальну відповідальність за ухилення від виконання суспільно корисних робіт.

У разі ухвалення нового пакета законів, стосовно злісних неплатників аліментів запровадять автоматичну індексацію суми їхніх боргів, мінімальний розмір аліментів збільшать до рівня прожиткового мінімуму, а за ухилення від виконання боржниками рішень судів у частині участі в суспільно корисних роботах буде передбачено кримінальну відповідальність.

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Про це на засіданні центрального і регіональних штабів Міністерства юстиції України повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, в разі ухвалення Верховною Радою нових законів, неплатникам аліментів, які понад рік прострочили виплати, суми боргів автоматично збільшуватимуться на 20%, причому це відбуватиметься без додаткових рішень судів.

У разі, якщо аліменти не виплачуються понад два роки, сума боргу збільшуватиметься на 30%, а у випадках із трирічною заборгованістю застосовуватиметься 50% збільшення суми.

«Ця заборгованість збільшуватиметься, й фактично ця санкція стосуватиметься заборгованості, що була накопичена до набрання чинності законом», - зазначив Петренко.

Також, за його словами, новий пакет санкцій передбачає збільшення мінімальної суми аліментів до рівня прожиткового мінімуму.

«Зараз цей розмір (мінімальний рівень аліментів - УНІАН) становить 900 грн, чого недостатньо для нормального утримання дитини протягом місяця», - сказав міністр.

Крім того, законом пропонується посилити покарання тим неплатникам аліментів, які після відповідних рішень судів ухиляються від виконання суспільно корисних робіт. У даному випадку пропонується запровадити кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

«Стосовно тих боржників, які не будуть виправлятися, матеріали має бути направлено до правоохоронних органів для порушення кримінальних справ і відправлення цих боржників до місць позбавлення волі. Відповідно до запропонованого законопроекту особи, в яких будуть такі вироки судів, працюватимуть у колоніях примусово», - сказав Петренко.

Ще одна новація, за словами міністра, стосуватиметься безпосередньо роботи виконавчої служби - планується запровадити нові механізми пошуку й стягнення активів боржників.

«Ми пропонуємо, щоб саме на категорії виконавчих проваджень щодо стягнення аліментів ми відпрацювали застосування новітніх механізмів автоматичного арешту коштів та майна боржника», - сказав Петренко.

Міністр додав, що в разі ухвалення закону пропонується створити спільно з Нацбанком України систему обміну інформацією, щоб рішення про арешт коштів неплатників аліментів виконувалось автоматично в усіх українських банках, в яких ті мають рахунки.

«Це не дасть можливості боржникам ховати свої кошти й реальні доходи від дітей та державних виконавців», - зазначив міністр.

Також, за словами Петренка, автоматична система застосовуватиметься для блокування операцій боржників щодо рухомого й нерухомого майна, поки вони не виплатять всю суму боргу.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого в Україні набув чинності закон про посилення відповідальності за несплату аліментів, яким, зокрема, передбачено тимчасове обмеження в праві виїзду за межі України боржника, який не платить аліменти.

Також до боржника, у якого є заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, який сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, можуть застосовувати такі заходи: тимчасово обмежити його в праві керувати транспортним засобом, користуватися вогнепальною, пневматичною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів та ін., а також обмежити його у праві на полювання.

Крім того, законом передбачено новий вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт, які полягають у виконанні особою, яка вчинила правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час платних суспільно корисних робіт, вид яких визначатимуть органи місцевого самоврядування.