Росіянам хочуть дозволити вільно торгувати боєприпасами

09:29, 18 листопада 2014
Різне
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Через санкції Заходу в Росії виник дефіцит патронів.

В России хотят легализовать торговлю патронами / izvestia.ru

Росіяни можуть отримати право продавати один одному патрони - за умови, що обидві сторони угоди легально володіють відповідною зброєю, пишуть "Известия".

На сьогодні громадяни РФ можуть купувати боєприпаси до мисливської чи спортивної зброї лише у організацій, які мають ліцензію на торгівлю ними. Але санкції США і Євросоюзу створили в Росії дефіцит патронів до іноземної зброї. Поправки до статті 20 закону «Про зброю» вніс до Держдуми єдинорос Валерій Язєв - перший заступник голови комітету Держдуми з природних ресурсів, природокористування та екології.

Читайте такожМіжнародні інвестори вважають Росію найбільшою загрозою для світового фінансового ринкуЯк відзначає автор законопроекту в пояснювальній записці, «у зв'язку з економічними санкціями країни Європи і США призупинили на невизначений строк поставки в Росію зброї і патронів. В результаті на російському ринку виник дефіцит патронів до зброї з нарізним стовбуром, що використовується для ведення полювання. Ситуація, що склалася, призводить до того, що власники виробленої за кордоном вогнепальної зброї з нарізним стволом не мають можливості займатися промисловим, любительським і спортивним полюванням».

Деякі експерти побоюються, що вступ в силу поправок спричинить «човникову» торгівлю патронами - приватні особи організують їх масовий ввіз із зарубіжних країн. Депутат вважає, що подібні наслідки менш страшні, ніж країна, яка залишилася без патронів.

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