Угода на $7 мільярдів: Nestle купила право продавати каву від Starbucks

У Starbucks сподіваються, що угода з Nestle дозволить спробувати їхню каву мільйонам людей по всьому світу.

Компанія Nestle уклала зі Starbucks угоду, згідно з якою вона зможе продавати продукцію Starbucks за межами кав'ярень мережі в різних країнах світу. Читайте такожКличко: Starbucks однозначно прийде до Києва Це право обійшлося Nestle в $7,15 млрд, йдеться в офіційній заяві компанії. Виконавчий директор Nestle Марк Шнайдер розраховує на зростання кількості потенційних споживачів завдяки продажу продукції Starbucks, Nescafe і Nespresso. Виконавчий директор Starbucks Кевін Джонсон сподівається, що угода з Nestle дозволить спробувати каву Starbucks мільйонам людей по всьому світу. Nestle - швейцарська транснаціональна корпорація, найбільший у світі виробник продуктів харчування. Starbucks — найбільша в світі мережа кав'ярень, заснована в 1971 році в США.

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