Угода на $7 мільярдів: Nestle купила право продавати каву від Starbucks

14:48, 07 травня 2018
Різне
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Ілюстрація REUTERS

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Це право обійшлося Nestle в $7,15 млрд, йдеться в офіційній заяві компанії.

Виконавчий директор Nestle Марк Шнайдер розраховує на зростання кількості потенційних споживачів завдяки продажу продукції Starbucks, Nescafe і Nespresso.

Виконавчий директор Starbucks Кевін Джонсон сподівається, що угода з Nestle дозволить спробувати каву Starbucks мільйонам людей по всьому світу.

Nestle - швейцарська транснаціональна корпорація, найбільший у світі виробник продуктів харчування. Starbucks — найбільша в світі мережа кав'ярень, заснована в 1971 році в США.

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Теги: #Nestle#кафе Starbucks