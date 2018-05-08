Власник УНЛ Фогго: «Я не знайомий ні з Третьяковим, ні з Загорієм, ні з Ложкіним»

Британський бізнесмен, власник «Української національної лотереї» Майкл Джон Фогго спростував інформацію, яка поширюється в українських ЗМІ, з приводу того, що бенефіціарами УНЛ є народні депутати Олександр Третьяков, Гліб Загорій, а також бізнесмен Борис Ложкін.

Про це він заявив в інтерв'ю «УНІАН».

«Я з цими людьми абсолютно не знайомий. Звичайно, я читав про те, що пишуть українські ЗМІ. Однак, взагалі не розумію, як подібне можна писати. Я в принципі не можу бути пов'язаний з політикою в Україні. Це досить бентежна і неприємна ситуація», - зазначив він.

За словами Фогго, юристи компанії зараз проводять юридичну роботу щодо помилкових публікацій у ЗМІ.

«Деякі з них були присвячені тому, що УНЛ нібито піддавалася рейдерському захопленню. Перед придбанням компанії я через своїх адвокатів перевірив ці відомості, і вони виявилися неправдою. УНЛ - абсолютно чистий і легальний бізнес, в інших випадках я просто відмовляюся від угод, оскільки це величезний ризик», - підкреслив британський бізнесмен.

Також Фогго категорично спростував інформацію деяких ЗМІ про те, що депутат Олександр Третьяков має опціон на право придбання частки в УНЛ.

«Я вже згадав, що не знаю і ніколи не знав такої людини. Відносно будь-якого опціону на придбання частки в УНЛ - це теж якась неймовірна вигадка. Перед придбанням компанії я замовляв аудит, як фінансовий, так і юридичний. Досвідчені юристи та фінансисти вивчили корпоративну історію і документи, можливі права третіх осіб або інші обмеження щодо переходу власності на компанію. Ніяких опціонів або інших прав третіх осіб на частку в компанії просто не існує і не може існувати. Ніхто з таким запитом до мене або до попередніх власників ніколи не звертався», - заявив він.