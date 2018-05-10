ЗМІ оцінили вплив виходу США з ядерної угоди на європейський бізнес

Згідно з рішенням президента США європейським компаніям дано шість місяців на припинення бізнесу з Іраном.

Вихід США з угоди щодо ядерної програми Ірану матиме негативний вплив на бізнес таких великих європейських компаній, як Airbus, Siemens, Peugeot-Citroen, Renault, Total, Eni, Danieli.

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Про це пише Прайм з посиланням на інформаційний ресурс EurActiv.

"Найбільш зачеплені Airbus, Siemens, Peugeot-Citroen, Renault, Total, Eni, Danieli", - пише EurActiv, відзначаючи, що згідно з рішенням президента США європейським компаніям дано шість місяців на припинення бізнесу з Іраном. В іншому випадку їм загрожують санкції з боку Вашингтона.

"На даний момент нелегко кількісно оцінити можливий економічний вплив виходу США (з угоди) на європейську ділову активність", - наводить EurActiv думку президента найбільшої бізнес-асоціації ЄС - BusinessEurope Емми Марчегалья.

Як повідомило раніше РІА Новини дипломатичне джерело в Брюсселі, "у разі hard exit (жорсткий вихід США з угоди з Іраном - ред.) США вводяться ці самі екстериторіальні санкції, коли європейським компаніям доведеться робити вибір між експортом в Іран або США, а самому Євросоюзу вирішувати, вдаватися до відповідних заходів щодо американських компаній, орієнтованих на європейський ринок, якщо Вашингтон проведе "червону лінію" для європейського бізнесу". За словами співрозмовника агентства, "битва санкцій" вже загрожує торговою війною".

Президент США Дональд Трамп у вівторок оголосив, що США виходять з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого "шісткою" міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Крім того, Трамп оголосив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди.

Іран і "шістка" міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році досягли історичної угоди про врегулювання багаторічної проблеми іранського атома: був прийнятий Спільний комплексний план дій (СВПД), виконання якого знімає з Ірану економічні і фінансові санкції РБ ООН, США і Євросоюзу.