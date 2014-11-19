Екс-президент СРСР Михайло Горбачов вважає, що Захід змирився з анексією Криму

На питання «Захід змириться з тим, що Крим залишиться російським» він відповів: «Я думаю, так. На мою думку, він вже змирився».

Горбачов сказав, що він не захищає в цьому питанні Кремль і Путіна, він захищає «істину».

Читайте такожРосія в Криму порушує зобов'язання окупаційної влади - Human Rights Watch«Я захищаю істину. А істина в цьому випадку полягає в тому, що від Росії не можна відривати Крим. Це її дітище. Ми ж не відтворюємо СРСР. Не вдасться. Та й не треба», - сказав Горбачов.

Він також вважає, що компроміс в українському питанні між Заходом і Москвою ще не знайдено. "Його ще немає, але він цілком можливий. Я думаю, програють і Росія, і вся Європа, якщо цього не вийде. Тоді відповідальність ляже на нинішніх керівників", - зазначив Горбачов.

Раніше Михайло Горбачов вже висловлював у ЗМІ своє схвалення анексії Криму, зазначивши, що в 1954 році, коли йому було 23 роки, він був рішуче проти» передачі Криму до складу України. Він також заявляв, що помилку було зроблено при розпаді СРСР, саме тоді слід було раз і назавжди вирішити долю Криму.

Читайте такожПутін порівняв анексований Крим з Косово16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя пройшов так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали голосування і вважають, що Росія анексувала Крим.