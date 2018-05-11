Російський олігарх Дерипаска через санкції США повернув орендовані літаки

Повернення літаків вказує на те, як сильно санкції вдарили по бізнес-імперії Дерипаски.

Російський алюмінієвий магнат Олег Дерипаска повернув три орендованих ним приватних літаки, оскільки більше не може ними користуватися через санкції США, введені проти нього в квітні.

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Про це повідомила в четвер фірма, найнята власниками повітряних суден для їх продажу, передає Рейтер.

Лайнери представницького класу Gulfstream користуються популярністю серед багатих і успішних бізнесменів через велику дальність польоту і розкішний салон. Тепер літаки виставлені на продаж, початкова ціна двох з них становить $29,95 мільйона за кожен.

Повернення літаків вказує на те, як сильно санкції вдарили по бізнес-імперії Дерипаски, вплинувши не тільки на Русал, чиї продажі і ланцюжки поставок серйозно постраждали через дії США.

Аліреза Іттіхадьех, директор компанії Freestream, що спеціалізується на придбанні та продажу повітряних суден, яка виставила на продаж три літаки, що використовувалися Дерипаскою, повідомив, що вони належали Credit Suisse і Raiffeisen. За його словами, потім контрольовані Дерипаскою фірми взяли лайнери в оренду через приватну компанію.

“Хто використовував їх? Вище керівництво. Включаючи самого Дерипаску", - сказав Іттіхадьех Рейтер по телефону.

“Він під санкціями, його компанії під санкціями, йому доведеться повернути літаки. Йому доведеться достроково розірвати договір оренди в рамках санкцій", - додав він, не уточнивши, які саме санкційні вимоги діють в цьому випадку.

Представник Русала сказав, що компанія відмовляється від коментарів.

Представник Credit Suisse в Швейцарії відмовився коментувати питання про літаки, але сказав: “Credit Suisse працює з міжнародними регулюючими органами скрізь, де веде бізнес, щоб забезпечити дотримання санкцій. Це включає дотримання останніх санкцій щодо Росії.

Представник Raiffeisen повідомила, що не може відповісти на питання Рейтер, оскільки в четвер в Австрії святковий день. Вона додала, що не може давати коментарі про потенційних клієнтів через закон про банківську таємницю.

Вашингтон 6 квітня оголосив про введення санкцій проти цілого ряду російських компаній і їхніх власників, включаючи Дерипаску.

Особам, що потрапили в чорний список, заборонений в'їзд до США, а американським фірмам і громадянам - будь-які операції з ними та компаніями, що їм належать.

Компанії, що базуються за межами США, також можуть бути покарані Вашингтоном, якщо США вирішать, що ці фірми укладають великі угоди з організаціями, що потрапили під санкції. Джерела в банківській галузі сказали, що європейські банки через це бояться займатися операціями з участю Дерипаски або пов'язаних з ним фірм.