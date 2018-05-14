Кремль підкинув грошей олігарху Вексельбергу, який потрапив під санкції США

Про це повідомив в. о. голови Мінфіну РФ, відмовившись називати суму допомоги.

Влада РФ надала підтримку бізнес-структурам Віктора Вексельберга, які потрапили під нові санкції США.

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Про це повідомив в.о. голови Мінфіну Антон Силуанов, передає Прайм.

Розповісти подробиці Силуанов відмовився.

"Вексельбергу підтримка вже була надана... По сумі мені не хотілося б говорити... Вже надана підтримка, минулого тижня, тиждень тому", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня США ввели санкції проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, та ще 17 російських вищих посадових осіб.

Зокрема, під санкції потрапили олігарх Олег Дерипаска, голова ради директорів ВАТ «Ен Пі Ві Інжиніринг» Ігор Ротенберг, олігарх Віктор Вексельберг, голова правління «Газпромбанку» Андрій Акімов, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, начальник Управління президента РФ з соціально-економічного співробітництва з країнами СНД Олег Говорун, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, голова комітету Ради федерації РФ Костянтин Косачов, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Також під санкції потрапили російська державна компанія «Рособоронекспорт», банк «Російська фінансова корпорація», холдинг «Російські машини», група компаній «Ренова» і російська алюмінієва компанія «Русал».

Введення нових санкцій США проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, спровокувало різке падіння рубля і вартості акцій цих компаній.

Зокрема, за даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), тільки 9 квітня російські олігархи втратили понад 15 млрд дол.