США переглянуть санкції, через які китайська ZTE призупинила випуск смартфонів

Голова мінторгу США розраховує на "чесну угоду" з Китаєм у ситуації навколо ZTE.

Міністр торгівлі США Уілбур Росс розраховує на укладення "чесної угоди" з Китаєм щодо діяльності китайської телекомунікаційної компанії ZTE.

Читайте такожВперше в історії у Китаї, як і в усьому світі, впали продажі смартфонів

"Недавні правозастосовні дії міністерства торгівлі проти ZTE, другого за величиною виробника телекомунікаційного обладнання в Китаї, по суті, змусили їх припинити свою діяльність. Президент Трамп вчора написав у Twitter, що ми розглянемо це рішення, але воно демонструє залежність Китаю від технологій США", - розповів Росс, виступаючи в понеділок у Національному прес-клубі у Вашингтоні, передає Прайм.

"Враховуючи всі ці фактори, я сподіваюся, що ми зможемо укласти справедливу угоду. Але якщо цього не станеться, торгівля "око за око" не стане для США економічною загрозою для життя", - додав міністр.

Нагадаємо, влада США заборонила американським компаніям продавати китайській ZTE Corporation телекомунікаційне обладнання у зв'язку з підозрою, що ZTE нелегально поставляє його в Іран і КНДР. Китайська компанія назвала це рішення несправедливим і обіцяла усіма юридичними методами відстоювати свої законні права.

Раніше Трамп написав у Twitter, що він працює з головою КНР Сі Цзіньпіном над зняттям американських обмежень з ZTE, який заявив про згортання значної частини свого бізнесу після заборони в квітні з боку США торгувати з американськими постачальниками.

Китай в понеділок високо оцінив заяву, зроблену Трампом щодо ZTE. За словами офіційного представника зовнішньополітичного відомства КНР Лу Кана, китайська сторона знаходиться в тісному контакті з американцями щодо конкретних деталей.

У свою чергу заступник прес-секретаря Білого дому Раджив Шах на брифінгу в понеділок підтвердив, що Трамп доручив Россу вивчити ситуацію навколо ZTE "згідно з застосовуваними законами і правилами".