Парламент Франції ухвалив закон про захист особистих даних громадян

Він встановлює контроль над інтернет-компаніями, які мають доступ до персональних даних громадян, і робить їх відповідальними за витоку інформації.

Національні збори Франції в остаточному читанні прийняли законопроект про захист особистих даних громадян.

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Про це повідомляє «Комерсант» з посиланням на BFM TV.

Закон передбачає перенесення положень Загального регламенту щодо захисту даних жителів Європейського Союзу в національне законодавство. Він встановлює контроль над інтернет-компаніями, які мають доступ до персональних даних громадян, і робить їх відповідальними за витік інформації. У разі незаконного використання чи розкрадання даних компанії можуть заплатити штраф в €20 млн або в розмірі 4% від об'єму їх обігового капіталу.

Депутати Нацзборів Франції також додали в законопроект положення, що забороняють Google і Apple заздалегідь встановлювати на комп'ютерах і смартфонах їхні браузери і пошукові системи. Крім того, закон дозволяє неурядовим організаціям подавати колективні позови проти компаній-порушниць. Їх можна буде подавати з 25 травня, коли набуде чинності Загальний регламент щодо захисту даних громадян ЄС.