Нідерланди відмовляться від російського антивіруса «Касперського»

Влада країни заявила, що це рішення було прийнято через те, що в уряду Росії є "кіберпрограма, яка націлена, серед інших, на Нідерланди та їхні інтереси".

Уряд Нідерландів вирішив перестати використовувати антивірусне програмне забезпечення "Лабораторії Касперського" в якості "запобіжного заходу".

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Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на лист голови Мін'юсту до парламенту.

За даними агентства, міністр юстиції і безпеки Фердинанд Грапперхаус заявив у листі парламенту, що це рішення було прийнято через те, що в уряду Росії є "кіберпрограма, яка націлена, серед інших, на Нідерланди та їхні інтереси".

"Уряд (Нідерландів - ред.) провів незалежний огляд та аналіз і прийняв зважене рішення на цій основі. Хоча немає ніяких конкретних випадків неналежного використання в Нідерландах, його не можна виключати", - заявив Грапперхаус.

Міністр зазначив, що уряд може переглянути рішення, якщо "обставини дадуть підставу" для цього. Також Грапперхаус рекомендував відмовитися від використання антивірусу компаніям, які діють у сфері охорони.

Нагадаємо, Держустановам США ще у вересні 2017 року наказали позбутися продукції «Лабораторії Касперського». У жовтні Facebook також виключив «Лабораторію Касперського» зі списку антивірусних програм, що пропонуються користувачам.