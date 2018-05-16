Мінекономрозвитку підбило підсумки десятирічного членства України в СОТ

Україна стала 152-м членом СОТ 16 травня 2008 року.

Приєднання України до Світової організації торгівлі стало важливим фактором забезпечення подальшого розвитку держави і дало поштовх для структурних змін в економіці країни, зокрема, шляхом адаптації її законодавства до світових правил.

Читайте такожУкраїна разом із Євросоюзом висловила в СОТ чергові претензії до Росії

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у зв'язку з десятиріччям повноправного членства України в СОТ.

«Сьогодні, 16 травня, виповнюється 10 років з моменту набуття Україною повноправного членства у Світовій організації торгівлі. Це стало можливим завдяки більш як 14-річній наполегливій і нелегкій роботі великої команди переговорників», - йдеться в повідомленні.

Міністерство відзначило, що приєднання до угод СОТ розширило можливості розвитку бізнесу і створило для нього низку переваг. Серед них: поліпшення регуляторного середовища, спрощення зовнішньоекономічних торговельних процедур, доступу до іноземних ринків товарів і послуг, здешевлення імпортованої сировини та проміжної продукції, використовуваної для власного виробництва.

"До України відновлено довіру як до надійного та передбачуваного торговельного партнера в СОТ. Ми навчилися правильно використовувати інструменти і можливості цієї організації, щоб вони працювали для бізнесу. Це вирішення спорів, оптимізація доступу до ринків країн, що вступають до СОТ, усунення бар'єрів на зовнішніх ринках, участь у глобальних торгових переговорах для формування якісно нових параметрів світової торгівлі", - зазначила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - представник України Наталія Микольська.

За її словами, важливо те, що Україна має активну позицію в СОТ, що сприяє зростанню нашого експорту на зовнішні ринки.

Міністерство відзначило, що членство в СОТ дало змогу розпочати переговори щодо укладення угод про вільну торгівлю з ЄС, Канадою, Туреччиною та Ізраїлем.

Серед головних досягнень останніх років у Світовій організації торгівлі Мінекономрозвитку назвало ратифікацію Україною низки нових угод, насамперед - Угоди про спрощення процедур торгівлі, і приєднання до Угоди про державні закупівлі. Спільно з членами СОТ було прийнято важливе рішення щодо експортної конкуренції, яким передбачено скасування експортних субсидій у сільському господарстві. Це забезпечує експортерам України рівні умови конкуренції з іншими світовими експортерами сільськогосподарської продукції.

Довідка УНІАН. Світова організація торгівлі є єдиною глобальною міжнародною організацією, яка займається питаннями правил торгівлі між країнами. Завданням організації є забезпечення максимальної легкості, передбачуваності та відкритості міжнародної торгівлі. Україна стала 152-м членом СОТ 16 травня 2008 року.