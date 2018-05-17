У Росії підтвердили плани створити офшори для олігархів, які потрапили під санкції США

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв повідомив, що їх створять у Приморському краї і Калінінградській області — на островах Русский та Октябрський.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підтвердив плани створити в Росії спеціальні адміністративні райони з ознаками офшору.

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Про це він сказав, виступаючи на пленарному засіданні Міжнародного юридичного форуму в Санкт-Петербурзі, передає РБК.

«Зовсім скоро ми плануємо створити спеціальні райони з особливим правовим статусом і особливим податковим режимом в Приморському краї і Калінінградській області — на островах Русский та Октябрський», — уточнив він.

Медведєв зазначив, що кращі практики передового правового регулювання, протестовані в експериментальних зонах, можуть поширитися на російську економіку в цілому.

Представник президента Росії на Далекому Сході Юрій Трутнєв в середині квітня заявив, що офшорну зону для всіх російських компаній слід створити на острові Русский. Він зазначав, що не бачить «нічого страшного» в створенні офшорів, якщо всі ризики, пов'язані з ухиленням від податків, будуть враховані і переглянуті. Російська економіка повинна відображати ситуацію в світі, змінюючи свої правила зі зміною світової обстановки, підкреслив Трутнєв.

Газета «Ведомости» у квітні з посиланням на федеральних чиновників повідомляла, що для підтримки російських компаній, які потрапили під нові санкції США, уряд може створити в Росії дві території зі «спеціальним режимом і ознаками офшору». Співрозмовники видання зазначали, що такі зони можуть з'явитися на острові Октябрський в Калінінграді та на острові Русский на Далекому Сході. Відповідний законопроект вже розроблений Мінекономрозвитку, зазначала газета.