Російський бізнес виступив проти "захисту себе" від санкцій США

Через критику бізнесу Держдума вирішила відкласти на пізніший термін друге читання поправок до Кримінального кодексу Росії про покарання за виконання західних санкцій.

Держдума РФ вирішила відкласти пізніший термін друге читання поправок до Кримінального кодексу Росії про покарання за виконання західних санкцій.

Читайте такожУ Росії підтвердили плани створити офшори для олігархів, які потрапили під санкції США

Напередодні їх жорстко розкритикував великий бізнес, але поправки все одно включили в порядок денний засідання 17 травня, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

З проханням перенести розгляд законопроекту про внесення в КК статті про відповідальність за дотримання санкцій, так і за дії, що сприяють їх прийняттю, до депутатів звернувся спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Володін - автор самої ідеї позбавляти волі на термін до чотирьох років (або штрафувати на 600 тисяч рублів) тих, хто виконує санкції США і їх союзників. Крім нього під законопроектом підписалися спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко і лідери чотирьох думських фракцій. Однак проект поправок до КК викликав різку критику, до якої напередодні приєднався Російський союз промисловців і підприємців (РСПП).

Володін послався саме на РСПП і розповів про "велику кількість звернень" з проханням "провести додаткові консультації". Він сказав, що перед другим читанням можна провести раду законодавців і запросити на неї представників як бізнесу, так і громадянського суспільства.

Перше читання поправок до КК відбулося два дні тому, 15 травня. Тоді ж був прийнятий законопроект про контрсанкції, який викликав не менше критики, в тому числі за пропозицію заборонити ввезення американських ліків. Після критики депутати вирішили прибрати із законопроекту назви конкретних товарів і послуг, які буде мати право заборонити уряд за рішенням президента.

Напередодні другого читання склалася досить незвичайна ситуація: великий бізнес виступив проти захисту себе від санкцій за допомогою Кримінального кодексу. Причому серед противників введення покарання терміном до чотирьох років виявилися навіть ті, хто потрапив під санкції.

У середу РСПП заявив про категоричну неприпустимість прийняття поправок до КК, які обговорювалися на бюро правління спілки. "Цей закон необхідно або відкласти, або попрацювати над ним ще. І я, і товариш (Віктор – ред.) Вексельберг, який під санкціями, одноголосно голосували за це", - сказав голова ВТБ Андрій Костін.

"Ми вважаємо, що це несе збиток російській економіці, в тому числі і по роботі з іноземними компаніями та підприємствами, і з російськими", - пояснив Костін.

Кримінальне покарання - надмірний захід, не можна притягати до відповідальності бізнесменів, у тому числі іноземних, для яких виконання санкцій є обов'язком, адже у разі невиконання вони самі ризикують потрапити під санкції, йшлося в заяві РСПП.

Якщо законопроект з поправками до КК буде прийнятий, то з'являться "додаткові умови для адміністративного тиску на бізнес", попередило керівництво РСПП.