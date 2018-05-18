Посилення санкцій США призведе до рецесії в Росії - Morgan Stanley

Це вже третій інвестбанк, який за останній тиждень погіршив економічний прогноз для країни через обмежувальні заходи Вашингтона.

Посилення санкцій США проти російських системоутворюючих держкомпаній спровокує спад, в результаті якого ВВП країни стиснеться на 0,5% в 2018 році.

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Про це попередив Morgan Stanley в своєму піврічному прогнозі по країнах CEEMEA (Центральна і Східна Європа, Близький Схід і Африка), повідомляє РБК.

Негативний ефект від нових обмежувальних заходів не зможе нівелювати навіть зростання цін на нафту до $70 за барель, впевнені аналітики.

«Враховуючи вищу невизначеність щодо прогнозу по санкціях, ми бачимо більш негативний «ведмежий» сценарій із скороченням (ВВП – ред.) на 0,5% (у річному вираженні) у разі внесення деяких російських системоутворюючих держкомпаній в список SDN (санкційний список – ред.)», — йдеться в огляді. Аналітики не уточнили, про які конкретно компанії може йти мова.

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Хоча сценарій розширення санкцій у Morgan Stanley не є основним, аналітики стали песимістичніші і в своєму базовому прогнозі щодо економіки Росії на 2018 рік. Банк погіршив очікування щодо зростання ВВП з 2,3 до 1,8%, ставши третім інвестбанком, який прийняв таке рішення за тиждень, пояснивши його американськими санкціями, розширеними на початку квітня. Аналітики очікують, що обмеження негативно позначаться на очікуваннях бізнесу, викличуть скорочення інвестицій у приватний сектор і збільшать премію за ризик, що збільшить вартість кредитів. Прогноз інвестицій в основний капітал зменшився з 3,9 до 3,4%.

У своєму оптимістичному варіанті прогнозу Morgan Stanley прогнозує зростання ВВП більш ніж на 3%. Цьому можуть сприяти помірна геополітична напруженість і проведення реформ. Зростання в такому випадку розженуть інвестиції в приватний сектор і збільшення продуктивності праці, відзначають експерти.

Раніше Goldman Sachs (GS) знизив свою оцінку зростання російського ВВП на цей рік з 3,3 до 2%; у середу, 16 травня, Citi погіршив її з 2,3 до 2%.