Гройсман закликав службу зайнятості боротися з трудовою міграцією

Прем'єр вважає можливим за кілька років зупинити трудову міграцію з України.

Робота служб зайнятості в Україні має бути переорієнтована на системну боротьбу з трудовою міграцією та на підтримку створення нових робочих місць.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, виступаючи у Верховній Раді.

"Наше завдання сьогодні - переорієнтувати роботу служб зайнятості на утримання безробітних, на підтримку створення нових робочих місць, на мотивацію створення робочих місць і підвищення заробітних плат. Це важливе питання оплати праці українців, і як тільки ми зможемо, наша економіка дозволить забезпечити відповідне зростання, який буде порівнянний з тим, що вони отримують за кордоном - люди почнуть повертатися", - сказав прем'єр.

При цьому він зазначив, що вже є багато підприємств в Україні, які пропонують ринкову заробітну плату.

"Проблема дійсно є, і вона є складною для країни. Ви знаєте, вона дуже инерционна і не вчора створена, ви уявіть скільки хвиль у нас було трудової міграції? Згадайте – Італія, Іспанія, Польща. Дуже багато людей виїжджали шукати кращої долі, і, разом з тим, ті, хто був відповідальний за економіку країни, не звертали на це уваги - їдуть і нехай їдуть", - сказав Гройсман.

"Наше завдання сьогодні - знайти рішення цієї проблеми. І я думаю, що відразу вирішити неможливо, але в середньостроковій перспективі це можливо. Головне, щоб економіка зростала", - зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Гройсман вважає можливим за кілька років зупинити трудову міграцію з України.

За словами Гройсмана, основним завданням уряду в боротьбі з трудовою міграцією є підвищення зарплат і якості робочих місць.

За даними Держстату, середня заробітна плата в Україні в березні поточного року зросла порівняно з лютим на 5,9% - до 8382 гривні, що в 2,3 рази вище затвердженої на поточний рік мінімальної зарплати. У річному вираженні (березень-2018 до березня-2017) зростання склало 9,5%.

З 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 гривень з 3200 гривень. Уряд має намір розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень вже у другому кварталі поточного року у разі досягнення необхідного для цього економічного зростання.