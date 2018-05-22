У США присвятили монету майбутній зустрічі Трампа з лідером КНДР

Уряд США випустив офіційну пам'ятну монету до саміту президента Дональда Трампа з Кім Чен Ином, який ще не відбувся.

Американська адміністрація випустила пам'ятний знак у вигляді монети без номіналу з нагоди запланованої на 12 червня зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

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Про це повідомляє Новое время.

"Уряд США випустив офіційну пам'ятну монету до саміту президента Дональда Трампа з Кім Чен Ином, який ще не відбувся", - повідомляє видання.

На монеті з одного боку міститься зображення профілів президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

"Дизайн – це частина проблеми. Офіційна американська монета зображує Кім Чен Ина як "верховного лідера", тоді як його режим прямо зараз утримує щонайменше 120 тисяч людей у концтаборах і серед політично ув'язнених", - наголошується в публікації.

Монета також зображує Трампа та Кіма, "які дивляться один на одного, немов вони рівноправні – саме такого статусу хоче досягти режим у Пхеньяні на саміті".

"Але головне питання до випуску пам'ятного знака полягає в тому, що саміт ще не відбувся", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, зустріч лідерів останнім часом ставиться під сумнів північнокорейською стороною, і, крім того, низка експертів вважають, що КНДР не піде на всі поступки, яких прагнуть Сполучені Штати.

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея скасувала переговори високого рівня з південною стороною, призначені на 16 травня, через військові навчання США та Південної Кореї. Пізніше керівництво КНДР заявило, що зустріч Кім Чен Ина та Дональда Трампа може не відбутися.