Російські депутати прийняли законопроект про контрсанкції проти США та їх союзників

Товари, які можуть заборонити ввозити до Росії, визначить уряд.

Держдума у вівторок прийняла законопроект про контрсанкції в третьому, остаточному читанні.

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Про це свідчать дані, розміщені в Системі забезпечення законодавчої діяльності, повідомляє РБК.

Ініціатива дозволить президенту РФ вводити санкції проти США та їхніх союзників, заходи можуть застосовуватися у відповідь на недружні дії щодо Росії», - йдеться в тексті законопроекту.

Документ дозволяє президенту призупиняти або припиняти співпрацю з «недружніми державами» і компаніями, які працюють під їх юрисдикцією.

Президент також зможе заборонити ввезення певних товарів з таких країн. Список товарів, які можуть бути заборонені до ввезення в Росію, складає уряд. Обмеження при цьому не будуть поширюватися на імпорт ліків, як передбачалося раніше, це окремо прописано в законопроекті. «(Заходи – ред.) не застосовуються щодо життєво необхідних товарів, аналоги яких не виробляються в Росії», — йдеться в тексті документа.

Крім того, документ дозволить президенту обмежувати вивезення з території Росії продукції іноземними організаціями. Список таких товарів також визначить уряд.

Раніше законопроект пом'якшували: з тексту документа забрали заборону на імпорт до країни ліків зі США і пункт про заборону роботи у Росії для іноземних фахівців. Заходи про заборону на ввезення ліків розкритикували в Раді Федерації, сенатори говорили, що подібні обмеження можуть викликати соціальні ризики.

Із законопроекту також пропали галузеві заборони, наприклад на продаж російського титану західним компаніям.