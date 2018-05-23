Голова Мінфіну звернувся до Гройсмана з претензією про непризначення свого заступника протягом двох років

За словами міністра, Яна Бугрімова, яка претендує на цю посаду, пройшла три спеціальних перевірки і досі не була призначена.

Міністр фінансів Олександр Данилюк звернувся до прем'єр-міністру Володимиру Гройсману з претензією про непризначення своїм заступником Яни Бугрімової вже протягом двох років.

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Про це голова Мінфіну заявив на засіданні уряду в середу.

«Володимир Борисович, на жаль, я не бачив у кадрових питаннях призначення заступником міністра фінансів Яни Бугрімової. Відповідне внесення робилося вже чотири рази. Чоловік три рази пройшов спецперевірку. Призначення відбувається вже два роки. Я вважаю це нерозумінням важливості сфери, чим займається Мінфін, особливо зараз... (на цьому трансляція засідання в прес-центрі Кабінету міністрів для журналістів перервалася - УНІАН)», - сказав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, Яна Бугрімова на даний момент є радником міністра фінансів і відповідає за реформу Державної фіскальної служби.